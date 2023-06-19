الكوني: مخاتير المحلات سيكون لهم دور بارز في المصالحة الوطنية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ثقته بأن مخاتير المحلات سيكون لهم دور بارز في مشرع المصالحة الوطنية باعتبارهم القاعدة الاجتماعية الكبرى الأقرب للمواطنين.

وشدد الكوني خلال لقائه ممثلين عن مخاتير محلات ليبيا على دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي يبذلها مخاتير المحلات خدمة للمواطن بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وأشاد الكوني، بالدور الذي يقوم به مخاتير المحلات لكونهم نقطة الاتصال الأولى مع المواطنين.

واستعرض الكوني رؤيته بضرورة عودة العمل بنظام المحافظات الذي يضمن حصولها على حقوقها، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.

واستعرض مخاتير المحلات نتائج ملتقاهم الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في طرابلس بمشاركة 1300 مختار محلة من كل مناطق ليبيا، ورؤيتهم في إنشاء رابطة تكون حال لسانهم والمدافعة عن حقوقهم، وتساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.