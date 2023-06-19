توقيع بروتوكول للتعاون البرلماني بين مجلسي النواب في ليبيا ومصر

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وقع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، في بنغازي، اليوم الإثنين، على بروتوكول للتعاون البرلماني بين المجلسين.

وحضر وفد مجلس النواب المصري جلسة مجلس النواب الليبي التي عُقِدت اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي حيث أجرى الجانبين اجتماعات على هامش الزيارة.

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد للاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

كما أكد عقيلة، في كلمة ترحيب برئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الذي يجري زيارة إلى بنغازي، إن الليبيين قادرين على حل مشاكلهم لإخراج ليبيا من أزمتها إلى الوحدة والاتفاق.

وقال عقيلة: “نحن قادرون على حل مشاكلنا ولدينا من الرجال والنساء والشباب من لديهم العزيمة والشجاعة لإخراج ليبيا من أزمتها إلى الوحدة والاتفاق”.

وحيّا عقيلة الدور المصري ومواقفها التاريخية مع ليبيا خلال فترة الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي كما حيّا مواقفها الراهنة تجاه الأزمة السياسية الراهنة.

وقال عقيلة: “نُحي مصر على ما تقوم به من أجل ليبيا للخروج من أزمتها ولضمان وحدتها ومنع التدخل في شؤونها.. مصر كانت نِعم العون لحركة الجهاد في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي”.

واختتم وفد مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي والوفد المُرافق له زيارته الرسمية لمقر مجلس النواب الليبي، حيث كان في توديعهم بمطار بنينا الدولي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقدم عقيلة صالح هدايا تذكارية لرئيس مجلس النواب المصري متمثلة في الزي التقليدي الليبي وبعض المقتنيات من موروث الشعب الليبي.