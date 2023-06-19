| باتيلي أمام مجلس الأمن: خطوة لجنة “6+6” غير كافية لتنظيم الانتخابات

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2023/06/19 على الساعة 21:58

: أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا عبد الله باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على عمل لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكنه قال إنها “خطوة مهمة إلى الأمام”، أقرّ بأنها “لم تكن كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للجدل وتمكين الانتخابات الناجحة”؛ مما يعني أن “القضايا الرئيسية لا تزال محل نزاع شديد”.

وحضّ باتيلي، على “التحدث بصدق بصوت واحد” للضغط على كل الأطراف الليبية من أجل تسوية قضايا رئيسية “لا تزال محل نزاع شديد” على رغم “الخطوة المهمة” المتمثلة فيما جرى التوصل إليه في اجتماعات بوزنيقة بوساطة المملكة المغربية.

وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة استمع خلالها إلى إفادة من باتيلي، حول اتصالاته مع مجموعة واسعة من الزعماء الليبيين بغية التفاهم على مبادرة أعلنها في فبراير (شباط) الماضي لتمكين البلاد من إجراء “انتخابات ناجحة”، موضحاً أن الاتصالات شملت المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومة الليبية، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن القيادة العامة واللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5”.

وقال باتيلي: إنه “بين 22 مايو و6 يونيو، قامت (لجنة 6 + 6) بتكليف من مجلس النواب والمجلس الأعلى بوضع (اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية)”؛ بناءً على قرارات اجتماعات بوزنيقة التي استضافتها المملكة المغربية.

وأوضح المبعوث الأممي أن القضايا الأكثر إثارة للجدل السياسي تتضمن “معايير الأهلية للمرشحين للانتخابات الرئاسية” و”النص على إلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى”، وكذلك “ما ينص على أنه في حالة فشل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات البرلمانية لن تجرى”، والبند الذي «يقتضي تشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل إجراء الانتخابات”.

وأكد باتيلي أن المسائل الخلافية هذه تتطلب “اتفاقاً سياسياً بين أصحاب المصلحة الرئيسيين”، منبهاً إلى أن غياب مثل هذا الاتفاق “سيبقي هذه القوانين غير قابلة للتنفيذ، بل إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة”.

وقال: إنه “لتجنب هذا الاحتمال القاتم من الضروري اتخاذ خطوات للتغلب على الخلافات”، مطالباً صانعي القرار الليبيين الرئيسيين بأن “يتصرفوا بروح التسوية”، وأن “يضعوا مصالح الشعب الليبي فوق كل شيء”. ورأى أنه “من دون مثل هذه التسويات، فإن القضايا المتنازع عليها يرجح أن تأخذ العملية الانتخابية إلى طريق مسدودة، كما حدث في عام 2021”.

ودعا باتيلي مجلس الأمن إلى “زيادة الضغط على الجهات الفاعلة ذات الصلة” جماعياً وفردياً “للتأكد من أنهم يظهرون الإرادة السياسية المطلوبة تأخذ بلدهم إليها انتخابات ناجحة”.