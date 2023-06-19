رئيس البرلمان المصري يدعو مجلسي النواب والدولة مواصلة دورهم لإجراء الانتخابات

ليبيا – قال رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي إن زيارته اليوم لليبيا تأتي للتعبير عن دعم بلاده الصادق ولدور مجلس النواب في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المنتخبة من الشعب.

جبالي دعا وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما”، مجلسي النواب والدولة لمواصلة دورهم في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد على الملكية الليبية للعملية السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة ورفض كافة التدخلات الخارجية.