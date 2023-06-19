الإمارات تدعو قادة ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب والتوافق على قوانين الانتخابات

دعا نائب مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، قادة ليبيا إلى التوافق على قوانين الانتخابات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود.

وقال بوشهاب، خلال الجلسة التي عقدت حول ليبيا وشهدت إحاطة قدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إن الحفاظ على المسار السياسي يظل أولوية يقودها الليبيون بحيث تطوي البلاد صفحات الماضي وانقساماتها الداخلية.

وأعرب نائب مندوب الإمارات، خلال جلسة مجلس الأمن، عن تقديره لاجتماع مجموعة العمل الأمنية في طرابلس نهاية مايو الماضي، واجتماعها اللاحق في بنغازي، مشيراً إلى أنه يبرهن على التزام القادة العسكريين باحترام وقف إطلاق النار.

وشدد بوشهاب، على ضرورة أن تواكب ذلك خطوات فعلية على الأرض، ومنها سحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي.

وثمن جهود مصر والمغرب في دعم الليبيين لتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحراز تقدم على المسار الدستوري.

ودعا إلى ضرورة التركيز على المصالحة الوطنية والحوار باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف لتحقيق الوحدة الوطنية واستقرار الدولة، مشيراً إلى تأييد جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي في مشروع المصالحة الوطنية.

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