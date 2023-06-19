حماد: الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الانقسام المؤسساتي الذي يدفع ثمنه المواطن

الوطن| رصد

أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، عن ترحيبه بما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي، أمام مجلس الامناليوم الاثنين. مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الانقسام المؤسساتي الذي يدفع ثمنه المواطن الكريم قبل الجميع ويزيد من معاناته.

و دعا حماد، في تغريدة عبر تويتر، باتيلي والبعثة الأممية لبذل المزيد من الجهد من أجل جمع كل الفرقاء الليبيين، حول تشكيل حكومة واحدة تشرف على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

ووجه حماد نصيحة إلى الجميع بتقديم التنازلات لأجل مصلحة البلاد والأجيال القادمة.