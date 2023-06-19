شركات تونسية وليبية تعقد قرابة 200 لقاء أعمال خلال يومين

تجري 80 شركة مصدرة من تونس و 30 شركة ليبية، زهاء 200 لقاء أعمال بتونس، يومي 19 و20 جوان/يونيو 2023 تتعلق بعدة قطاعات من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والاشغال العامة.

واكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات بتونس، مراد بن حسين، أن هذه اللقاءات المهنية الثنائية تندرج في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستراتيجية المشتركة الموقعة يوم 26 نوفمبر 2022 بين المركز التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي.

وبين أن الهدف يكمن في تنمية وتطوير علاقات الشراكة والاندماج الاقتصادي والصناعي بين تونس وليبيا واستكشاف الاسواق الافريقية الجديدة بشكل مشترك.