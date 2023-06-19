السني: الليبيون يرون حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية

العنوان

قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، اليوم الإثنين إن الليبيون يرون حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية.

وأضاف السني في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن الحوارات حول القوانين الانتخابية كان يفترض أن تنتهي هذا الشهر.

وأشار مندوب ليبيا، إلى أن هناك دول عديدة تتدخل في الشأن الليبي، وشعار الملكية الليبية هو للاستهلاك السياسي.

وأوضح السني أن استقرار ليبيا ليس مستحيلا، مشددًا على ضرورة العمل على معالجة النقاط التي ما زالت محل جدل بشأن مخرجات لجنة “6+6” مع القوى الوطنية الليبية.

ودعا مندوب ليبيا، إلى تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفادي التجارب السابقة بخلق مسارات جديدة ومراحل انتقالية جديدة.

وأكد على ضرورة العمل بتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخلق مسارات جديدة بعيدة عن التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها.