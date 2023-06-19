«بن قدارة» يناقش التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى النفط في بنغازي

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي، والذي يأتي ضمن رؤية المؤسسة في الرفع من مستوى الخدمات لمستخدمي القطاع في كافة أنحاء ليبيا.

وأشار مهندسو المكتب الاستشاري الهندسي، إلى أن فرقهم قامت بدراسة احتياجات المستشفى أخذة بعين الاعتبار المواصفات القياسية العالمية كمعايير الأمن والسلامة والاستدامة والتصميم للجميع.

وسيحتوى المستشفى على أكثر من 25 عيادة داخلية بجميع التخصصات الطبية مع قسم خاص بالولادة وغرف عمليات وغرف ايواء مجهزة بكافة المعدات الحديثة، كما سيحتوي على عدة مرافق إدارية وصحية فريدة من نوعها كمركز للعلاج الطبيعي وأجهزة للكشف على الأورام.

من جهتهم، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بهذا العمل، مؤكدين ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الدراسات والتصميم للبدء في تنفيذه بصورة عاجلة ليكون جاهز لخدمة مستخدمي قطاع النفط وعائلاتهم.