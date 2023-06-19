ليبيا.. باثيلي يحذِّر من 4 نقاط خلافية بشأن شروط الانتخابات

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، وجود 4 نقاط خلاف بشأن الانتخابات الليبية بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، داعيا لمزيد من الاجتهاد لإزالتها؛ تحقيقا لأمل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وفق ما جاء في كلمة باثيلي، في إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في نيويورك، الإثنين، فإن هذه المسائل الخلافية هي:

نتائج “6+6” غير كافية

تأثير أزمة السودان

خطة بديلة

3 سيناريوهات

يتوقّع الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، أن يسير البحث عن حلول للنقاط الخلافية في 3 اتجاهات:

تعقد اللجنة العسكرية المشكلة من 5 قيادات عسكرية من الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، و5 قيادات عسكرية من غرب ليبيا، اجتماعات منذ عام 2021 بتوافق الأطراف المتنازعة، وتركّز على مسائل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؛ باعتبار هذا نقطة الارتكاز لإعادة الدولة وإجراء الانتخابات بشكل آمن.

يأتي تنبيه باثيلي بشأن النقاط الخلافية حول الانتخابات بعد ساعات من إعلان المجلس الأعلى للدولة مرشحه لرئاسة حكومة جديدة مصغرة، تكون مسؤوليتها الإعداد للانتخابات، ولم يتم طرح اسم المرشح، وهو محمد المزوغي، على البرلمان حتى الآن.