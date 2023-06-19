المحجوب يعلق على انباء زيارة “حفتر” إلى العاصمة طرابلس غداً

ليبيا – نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب، زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” نفي ما نشرته صحيفة “اندبندنت عربية” على لسانه حول زيارة المشير حفتر إلى طرابلس.

وكانت صحيفة “اندبندنت عربية” نشرت خبراً مفاده أن “المشير خليفة حفتر يزور غداً الثلاثاء العاصمة السياسية طرابلس المقر الرئيس لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة”، نقلاً عن مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب.

وأضافت أن المحجوب لم يفصح عن أهداف زيارة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه الانباء بعد مطالبة المشير حفتر بـ”تسريع تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الانتخابات”، في بيان صحافي صادر للقيادة العامة للجيش الليبي الجمعة الماضي.