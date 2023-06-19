فريق من الطيران المدني المصري يزور مطار مصراتة

ليبيا – زار فريق تدقيق زائر من الطيران المدني المصري رفقة المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران، السبت ،مطار مصراتة؛ للوقوف على الإجراءات المتبعة في تشغيل المطار والتأكد من تناسبها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

زيارة الوفد تخللها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات في حكومة تصريف الأعمال، اجتماع الوفد مع وزير المواصلات محمد الشهوبي،وبحضور الإدارات المعنية بمصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارت ومدير عام المطار ومدير مكتب أمن الطيران المدني والجهات الأمنية العاملة بالمطار،.

بدوره، رحب الوزير بالوفد،معتبرا أن الزيارة لا تقتصر فقط على التدقيق على المطار بل تأتي أيضًا في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات لا سيما قطاع الطيران.