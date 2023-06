المنقوش ترحب بعودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بعودة التمثيل الدبلوماسي بين دولتي قطر والإمارات.

الخارجية وفي بيان مقتضب، ثمنت عاليا التزام البلدين، بتطبيق “اتفاق العلا” المنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول الخليج، بحسب وصفها.

ويأتي تعليق خارجية الوحدة، على إثر إعلان وزارة الخارجية القطرية إعادة الدوحة وأبوظبي التمثيل الدبلوماسي، واستئناف عمل السفارتين في البلدين.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية القطرية عن جهود تبذل مع الإمارات لإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وذلك ترجمة لمخرجات “اتفاق العلا”.

واحتضنت مدينة “العلا” السعودية في يناير 2021، قمة المصالحة الخليجية، التي هدفت إلى إنهاء الانقسام بين الدول الخليجية.

وأعقب “قمة العلا” إنهاء الحصار المفروض على دولة قطر، وأعادت السعودية سفيرها لدى الدوحة، لتقوم الأخيرة بخطوة مماثلة، لتعقبها مصر في خطوة مماثلة.

يشار إلى أن البحرين والدوحة استأنفتا في أبريل الماضي التمثيل الدبلوماسي، عقب السعودية ومصر، وذلك بعد توتر العلاقات بين الدول الأربع وقطر في 2017.

المصدر: وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

