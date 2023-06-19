انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم علاج الجذور والعلاج التحفظي

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باشر الأطباء العاملون بالمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي في بنغازي بإجراء امتحانات الفصل الثاني من دبلوم علاجالجذور والعلاج التحفظي، تحت إشراف منسق عام الدبلوم بالمركز التعليمي وباعتماد من مركز تنمية القوى العاملة الطبية بوزارة الصحةبالحكومة الليبية.

وقالت الدكتورة أمل الفسي منسق عام الدبلوم بالمركز التعليمي إن،” الدبلوم التخصصي يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية؛ لضمانتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ولفتت الفسي إلى أن خطة المركز تخطو نحو اعتماد50 اختصاصي في مجال الحشو الثابت والمتحرك، كما وبينت أن امتحانات الفصلالثاني تأتى بمشاركة 23 من الأطباء العاملين بالمركز الذين اجتازوا الجانب النظري المتمثل في الفصل الأول والثاني من الدبلوم .

وأشارت المنسقة العامة للدبلوم إلى أن الأطباء سيباشرون في مرحلة التدريب العملي التي ستستمر لمدة عام ونصف عقِب اجتياز امتحاناتالفصل الثاني .

والجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الدبلوم التخصصي في علاج الجذور والعلاج التحفظي هي الأولى نوعها في ليبيا، وكانت قد شملت23 طبيبًا تم تخريجهم في مايو الماضي بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبدالجليل“ وعددًا من الشخصيات الاعتباريةوالرسمية.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في الرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة كونها القوى الحقيقية للقطاع فيتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.