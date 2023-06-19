مرحبا ببيان باثيلي.. حماد يدعو إلى تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات

العنوان-بنغازي

رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف، أسامة حماد، بما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي، أمام مجلس الأمن اليوم الأحد.

ودعا حماد في تغريدة له عبر تويتر، باثيلي والبعثة الأممية لبذل المزيد من الجهد من أجل جمع كل الفرقاء الليبيين، حول تشكيل حكومة واحدة تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

ولفت حماد إلى أن الوضع الحالي في ليبيا لا يحتمل المزيد من الانقسام المؤسساتي الذي يدفع ثمنه المواطن الكريم قبل الجميع ويزيد من معاناته، ناصحا “الجميع بتقديم التنازلات لأجل مصلحة البلاد والأجيال القادمة”.