الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا تبحث مع السفير الإسباني سبل التبادل التجاري بين ليبيا وإسبانيا

العنوان-طرابلس

التقى رجل الأعمال الليبي نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا، أحمد الغزالي، مع السفير الإسباني، خافيير غارثيا لاراتشي.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الشركات الليبية والشركات الإسبانية وكيفية تنشيط الاستثمار في عديد من المجالات وخاصة مجال الطيران المدني وكذلك سبل تنشيط التبادل التجاري بين ليبيا وإسبانيا في شتي المجالات.

وحضر اللقاء أيضا المدير الإقليمي لمنظمة سيركوبي وهي منظمة حكومية إسبانية تهتم بتنشيط الاستثمار والاقتصاد الإسباني عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب راموس.

كما حضر اللقاء المدير الإقليمي لشركة اندرا الإسبانية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ليون جارسيه.