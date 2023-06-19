الحكومة المنتهية ترسل شحنة تبلغ 14 طناً من المساعدات الطبية إلى دولة السودان

الوطن| رصد

أرسلت الحكومة منتهية الولاية شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 14 طنا إلى الأشقاء في دولة السودان عبر مطار معيتيقة الدولي.

حيث أشرف على عمليات الشحن في مطار معيتيقة كل من السفير الليبي في السودان فوزي بومريز، والقنصل العام محمد إسماعيل، ومندوبين عن الحكومة المنتهية.

و استقبل الشحنة في مطار بورتسودان وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد بخيت ووالي ولاية البحرالأحمر عبدالله شنقراي.

ومن جانبه أعرب وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد بخيت، ووالي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي، عن امتنانهم وشكرهم للشعب الليبي لوقوفه مع أشقائه في السودان في ظل المحنة التي تمر بها حاليا.

هذا وشملت الشحنة، مستلزمات طبية من أدوية وأسرة للعمليات وأجهزة تعقيم وكراس متحركة ومولدات كهربائية لتشغيل المستشفيات والمستوصفات الصحية، خاصة في ظل أزمة انقطاع الكهرباء بفعل الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم.