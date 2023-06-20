“الكوني” يعقد جلسة حوارية مع ” لجنة 25 الأمة الليبية “

الوطن|رصد

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني جلسة حوارية مع لجنة ” 25 الأمة الليبية”، التي تضم نخبة من الأساتذة والأكاديميين والمفكرين، من كل مناطق ليبيا، اتسمت بالنقاش الجاد والفاعل حول عدد من المواضيع التي تلامس حياة المواطن اليومية على جميع الأصعدة لاسيما الشأن السياسي، والانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية، والأمن القومي .

وجرى خلال الجلسة استعراض الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين.