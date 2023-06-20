برلماني مصري سابق: ندعم ما يتوافق عليه الليبيون والتقارب المصري التركي مهم في حل الأزمة

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق عماد جاد إن الموقف المصري يتمثّل في وحدة الأراضي الليبية والتوافق الوطني ورفض التقسيم والقوات الأجنبية.

وأكد جاد في لقاء مع قناة الحدث الإخبارية، أن مصر تؤيد الحلول الداخلية الليبية ويدعم ما يتوافق عليه الليبيون وأي عملية سياسية من شأنه أن تبعد الحل العسكري.

واعتبر البرلماني المصري السابق أن التوافقات الاقليمية مثلما يحصل بين مصر وتركيا ستكون لها آثار إيجابية وستجنب ليبيا أي تدخلات خارجية مستقبلا.

كما أكد جاد على ضرورة وجود حكومة محايدة تشرف على الانتخابات مشددا على ضرورة تجاوز النقاط الخلافية التي من شأنها تعطيل العملية.