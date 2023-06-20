| رئيس مجلس النواب المصري: نساند الشعب الليبي فيما يراه تحقيقا لمصلحته

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2023/06/19 على الساعة 22:54

: قال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، إنّ خطاب القيادة السياسية المصرية واضح وجلي جدا وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته، موضحًا: “نحن نساند الشعب الليبي فيما نراه من تحقيق مصلحته الخالصة، ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي”.

وأضاف جبالي في حواره عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “مصر تدعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي الصديق وقد أوضح المستشار عقيلة صالح اليوم أن المسألة كلها، سواء لجنة 6+6 أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية وهي مجلس النواب الليبي”.

وتابع رئيس مجلس النواب المصري، أن المجالس النيابية هي صورة من أهم صور تمثيل الشعوب، مشيرًا إلى أن علاقة مجلسي النواب المصري والليبي هي علاقة بين شعبين: “أتينا اليوم بصورة واضحة وهي زيارة تاريخية تعتبر الاولى من نوعها لمجلس النواب الليبي من برلمان اليوم”.

واختتم وفد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي، والوفد المُرافق له زيارته الرسمية لمقر مجلس النواب الليبي، حيث كان في توديعهم بمطار بنينا الدولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب الأول للرئيس فوزي النويري، ورؤساء اللجان الدائمة ورئيس ديوان مجلس النواب، وأهدى عقيلة صالح هدايا تذكارية لرئيس مجلس النواب المصري متمثلة في الزي التقليدي الليبي وبعض المقتنيات من موروث الشعب الليبي.

الجدير بالذكر بأن وفد مجلس النواب المصري حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين ، وعقب ذلك اجرى الجانبين اجتماعات على هامش الزيارة ، كما تم توقيع برتوكول التعاون بين مجلس النواب الليبي ومجلس النواب المصري وكذلك عقد رئيسي المجلسين مؤتمرًا صحفياً مشتركًا حول الزيارة.