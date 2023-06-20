رئيس مجلس النواب الليبي: استلمنا نسخة من مخرجات لجنة 6+6 وسيتم دراستها بعد عيد الأضحى

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مجلس النواب تسلم اليوم النسخة الأصلية من مخرجات لجنة 6+6 وسيتم دراستها في المجلس بعد عيد الأضحى وسيصدر قانون الانتخابات، مشيراً إلى هناك ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية ولكن لن تؤثر في الجوهر.

وأضاف صالح، في حوار عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة رئيس المجلس النواب المصري لمجلس النواب الليبي تاريخية، مشيراً إلى إنه أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب، وأن: “هذا الدعم سيسمعه كل العالم، ومصر تدعم ليبيا، وما قلناه في هذا الصدد اليوم لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، لكن مصر التاريخ والحضارة ولها منا كل التحية والتقدير”.

وتابع: “الكثير من الدول لديها مصالح وصلت إلى درجة من يحكم ليبيا؟ ولكن، لم نسمع مرة واحدة من المصريين من يحكم ليبيا أو من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزيرا في ليبيا؟ لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها واستقلالها وكرامة الليبيين”.

واختتم وفد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي، والوفد المرافق له زيارته الرسمية لمقر مجلس النواب الليبي، حيث كان في توديعهم بمطار بنينا الدولي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والنائب الأول للرئيس فوزي النويري، ورؤساء اللجان الدائمة ورئيس ديوان مجلس النواب.

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وأهدى عقيلة صالح هدايا تذكارية لرئيس مجلس النواب المصري متمثلة في الزي التقليدي الليبي وبعض المقتنيات من موروث الشعب الليبي.

الجدير بالذكر بأن وفد مجلس النواب المصري حضر جلسة مجلس النواب