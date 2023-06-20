مكافحة الامراض: إصابتان جديدتان بكورونا في أسبوع

الوطن| رصد

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 12-18/6 لهذاالأسبوع، 15 عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج أن عدد الحالات السالبة بلغ (13) عينة، بينما عدد الحالاتالموجبة بلغ (02) حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية (00) حالة، في حين كانت نسبة الحالات الموجبة (13.3 %)، حيث بلغ عدد حالاتالوفيات (00) حالة.

وتبين أن إجمالي الإصابات العدد التراكمي بلغ 507,266، بينما الحالات النشطة 02، فيما بلغ عدد المتعافين 500,827، وعددالوفيات 6.437.