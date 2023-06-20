| عقيلة صالح: مصر لم تتدخل في شؤوننا.. وزيارة الوفد المصرى تاريخية

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2023/06/19 على الساعة 22:43

: وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، زيارة نظيره المصري المستشار حنفي جبالي، بالتاريخية، مشيرًا إلى أن المستشار حنفي جبالي أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب الليبي، وسيسجل هذا الدعم ليسمعه كل العالم أن مصر مع ليبيا كما كانت، هذه مصر التاريخ والحضارة لها منا كل التقدير.

ووجه عقيلة صالح، خلال لقاء خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، الشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، قائلًا إن زيارة وفد البرلمان المصري لليبيا تدل أن مصر لا تتخلى يوما عن ليبيا، وهو دعم صريح من الشعب المصري للشعب الليبي.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “جاء الشعب المصري ليقولوا نحن معكم، ندعم ليبيا ونحافظ على استقلالها، ودعم الشرعية المنتخبة، وليقول للجميع أن السلطة التي تملك التشريع في ليبيا هو مجلس النواب، وهذا الموقف ليس غريب من الأيام الأولى رئيس مصر وشعب مصر مع مجلس النواب حتى يكتمل شمل الليبيين”.

وأشار عقيلة صالح إلى أنه أوضح لرئيس البرلمان المصري بعض الأمور بشأن اتفاق لجنة 6+6، منوهًا أنه استلم النسخة الأصلية من لجنة 6+6، وقانون الانتخابات يصدر بعد العيد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إنّه تحدث مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن ملاحظاته على اتفاق 6+6، مشددًا على أن مجلس النواب الليبي يصدر القوانين: “تسلمنا اليوم النسخة الأصلية من المخرجات وسندرسها في المجلس بعد العيد، وسيصدر قانون الانتخابات، ولدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية لن تؤثر في الجوهر”.

وأضاف عقيلة صالح، في حواره، أن زيارة رئيس المجلس النواب المصري لمجلس النواب الليبي تاريخية، إذ إنه أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب: “هذا الدعم سيسمعه كل العالم، ومصر تدعم ليبيا، وما قلناه في هذا الصدد اليوم لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، لكن مصر التاريخ والحضارة ولها منا كل التحية والتقدير”.

وحول الدعم المصري غير المشروط لبلاده، والمختلف في شكل الدعم المصري قياسا بباقي أشكال التدخل، أكد رئيس مجلس النواب الليبي: “الكثير من الدول لديها مصالح وصلت إلى درجة من يحكم ليبيا؟ ولكن، لم نسمع مرة واحدة من المصريين من يحكم ليبيا أو من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزيرا في ليبيا؟ لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها واستقلالها وكرامة الليبيين”.

واختتم وفد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي، والوفد المُرافق له زيارته الرسمية لمقر مجلس النواب الليبي، حيث كان في توديعهم بمطار بنينا الدولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب الأول للرئيس فوزي النويري، ورؤساء اللجان الدائمة ورئيس ديوان مجلس النواب، وأهدى عقيلة صالح هدايا تذكارية لرئيس مجلس النواب المصري متمثلة في الزي التقليدي الليبي وبعض المقتنيات من موروث الشعب الليبي.

الجدير بالذكر بأن وفد مجلس النواب المصري حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين ، وعقب ذلك اجرى الجانبين اجتماعات على هامش الزيارة ، كما تم توقيع برتوكول التعاون بين مجلس النواب الليبي ومجلس النواب المصري وكذلك عقد رئيسي المجلسين مؤتمرًا صحفياً مشتركًا حول الزيارة.