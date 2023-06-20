مؤسسة النفط تنشئ مستشفى جديدة في بنغازي

عقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية الليبية فرحات بن قدارة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، اليوم الإثنين، اجتماعا في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، مع مسؤولي المكتب الاستشاري الهندسي الموكل بتنفيذ تصاميم مشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إن الاجتماع خصص للاطلاع على التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي، واستعرض مسؤولي المكتب الاستشاري الهندسي أن فرقهم قامت بأخذ المواصفات القياسية العالمية المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والاستدامة والتصميم بعين الاعتبار، أثناء دراسة احتياجات المستشفى.

ومن جهتهم، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالجهود المبذولة من قبل الموكلين بإنجاز هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الدراسات والتصميم للبدء في تنفيذ هذا المشروع بصورة عاجلة وصحيحة ليكون جاهزا لخدمة مستخدمي قطاع النفط وعائلاتهم.

يذكر أن مستشفى النفط بمدينة بنغازي سيحوي على أكثر من 25 عيادة داخلية تتضمن جميع التخصصات الطبية وقسم خاص بالولادة وغرف عمليات وغرف إيواء مجهزة بكافة المعدات الحديثة، إضافةً لعدة مرافق إدارية وصحية فريدة من نوعها كمركز للعلاج الطبيعي وأجهزة للكشف على الأورام.

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