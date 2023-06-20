الوطنية للنفط تستعرض التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي

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ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي، والذي يأتيضمن رؤية المؤسسة في الرفع من مستوى الخدمات لمستخدمي القطاع في كافة انحاء ليبيا.

من جهتهم، أشار مهندسو المكتب الاستشاري الهندسي إلى أن فرقهم قامت بدراسة احتياجات المستشفى، أخذة بعين الاعتبار المواصفاتالقياسية العالمية كمعايير الأمن والسلامة والاستدامة والتصميم للجميع.

حيث سيحتوى المستشفى على أكثر من 25 عيادة داخلية بجميع التخصصات الطبية مع قسم خاص بالولادة، وغرف عمليات وغرف ايواءمجهزة بكافة المعدات الحديثة، وعدة مرافق إدارية وصحية فريدة من نوعها كمركز للعلاج الطبيعي واجهزة للكشف على الاورام.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بهذا العمل مؤكدين على ضرورة الاسراع في الانتهاء من أعمال الدراساتوالتصميم للبدء في تنفيذه بصورة عاجلة ليكون جاهز لخدمة مستخدمي قطاع النفط وعائلاتهم.