“الكوني” يشيد بدور مخاتير محلات ليبيا نقطة الاتصال الأولى مع المواطنين

الوطن|متابعات

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بالدور الذي يقوم به مخاتير المحلات لكونهم نقطة الاتصال الأولى مع المواطنين، خلال لقائه ممثلي عن مخاتير محلات ليبيا.

ومن جهتهم استعرض مخاتير المحلات، أمامه نتائج ملتقاهم الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في طرابلس بمشاركة “1300” مختار محلة من كل مناطق ليبيا، ورؤيتهم في إنشاء رابطة تكون لسان حالهم والمدافعة عن حقوقهم، وتساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وبدوره أعرب النائب الكوني، عن ثقته بأن مخاتير المحلات سيكون لهم دور بارز في مشرع المصالحة الوطنية باعتبارهم القاعدة الاجتماعية الكبرى الأقرب للمواطنين، وأكد دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي يبذلونها خدمة للمواطن.

وشدد الكوني على ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات الذي يضمن حصولها على حقوقها، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.

ويأتي ذلك لدعم تفرغ “الحكومة المركزية”، لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.