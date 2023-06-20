“أبوزريبة” يكلف اللواء “توفيق شعبان” بمهام مدير مديرية أمن الجفرة

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وجرى صباح اليوم الاثنين الموافق مراسم استلام وتسليم مهام مديرية امن الجفرة التي جرت بين مساعد للشؤون العامة والمكلف بمهام المديرية و اللواء توفيق حسين شعبان مدير الامن المكلف بموجب قرار (153) لسنة 2023.

وتم أيضا تكريم المُدير السابق اللواء كمال الهازل على الجهود التي بذلها خِلال فترة إدارته للمديرية، وذلك خِلال مراسم الاِستلام و التسليم التي جرت بِروح ودية وَأخوية. وَيتمنى معالي وزير الداخليـة التوفيق والنجاح للمدير المكلف في مهامه الجديدة.