“أبوزريبة” يصدر عددًا من قرارات الترقية والمكافآت لسنة 2023

الوطن| رصد

اصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها فيسبوك، القرار رقم (199) لسنة2023م بشأن ترقية أعضاء الهيئة الشرطية البالغ عددهم 788 شهيد واجب، ترقية استثنائية؛ تقديرًا للتضحيات التي قدموها أثناء تأديةواجباتهم الرسميّة.

وفي نفس الإطار ، صدَّر قرار برقم (200) بصرف مكافأة ماليّة مقطُوعة قدرها ألف دينار ليبي للأعضاء المذكورين؛ تقدِّيرا وعرفانًابتضحياتهم ومجهوداتهم فِي خدمة الوطن.

كما واصدر أبوزريبة القرار رقم (95) بمنح مُكافأة ماليّة مقطوعة بقيمة ألف دينار ليبي لعدد 23 عضـوًا من متقاعدين هيئة الشرطة، وقراررقم (96) بمنحهم نوط شهيد الواجب؛ تقديرًا وَاعترافًا بالجهود التي قامو بهَـا طيلة فترة عملهم في خدمة الوطن والمواطنين.

كما واصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية قرار رقم (197) و(198) بمنح عدد 51 شهيد واجب من موظفي وزارة الداخلية، ترقيةاستثنائية ويصرف مكافأة ماليّة مقطوعة بقيمة ألف دينار ليبي؛ تقديرًا للتضحيات التي قدمُوها أثناء تأدية واجباتهم الرسميّة.