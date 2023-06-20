المشري يجتمع مع عدد من سفراء الدول العربيّة لدى ليبيا لاطلاعهم على نتائج اجتماعات لجنة “6+6”

الوطن| رصد

عقد رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اجتماعًا مع عدد من سفراء الدول العربية لدى ليبيا والقائمين بأعمال السفارات.

وحضر الاجتماع كلًا من سفراء: الجزائر ومصر وقطر والسودان لدى ليبيا، و القائمين بأعمال سفارات: تونس وجزر القمر واليمن لدىليبيا، كما وحضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي (Zoom) كل من: سفراء: الإمارات والكويت لدى ليبيا.

وقام رئيس مجلس الدولة باطلاع الحاضرين على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) التي أعدّت القوانين الانتخابية لرئيس الدولةومجلس الأمة.

مشيرًا إلى أن هذه اللجنة قد انبثقت عن الاتفاق السياسي وهو المرجعية الوحيدة للمرحلة الانتقالية، وأنّ القوانين التي صدرت عنها قد تمّتبالتوافق بإجماع أعضاء اللّجنتين، وهي قوانين نهائيّة وملزمة للمجلسين، وفي حال الحاجة إلى أي تعديل يكون ذلك عبر اللجنة المشتركة(6+6).

من جهته رحّب الحضور بهذه النتائج مؤكدين من خلال ما صدر من بيانات دولهم على الإشادة بالعمل القيّم الذي تكلّلت به جهود اللّجنتين،مع دعمهم لهذه القوانين الّتي أُعِدّت، متمنّين أن يتم استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الموعد المخطّطله.