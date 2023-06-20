مكتب النائب العام يُعلن نتائج التحقيق في حريق محول الهضبة

قال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن نيابة جنوب طرابلس الابتدائية تولَّت بحث واقعة الحريق الذي طال محوِّل خفض الجهد الكهربائي في محطة الهضبة الفرعية، حيث قصد المحقق محل الحادثة وأخذ في معاينة الأشياء، وتسجيل الأضرار المادية، وإجراء استجواب للقائمين على إدارة المحطة.

وأشار البيان إلى أن النيابة أخذت رأي أهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، وأسباب إخفاق نظام الإطفاء في إخماده، حيث استدلَّتْ سلطة التحقيق على حدوث انفجار في أحد محولات خفض الجهد، تسبب في بدء الحريق في المحطة.

وتابعت النيابة ممارسة الوقاية من حرائق المعدات الكهربائية، وفعالية أجهزة إخماد الحرائق، واكتشفت عدم تناسب احتياطات الأمن والسلامة مع المخاطر المحتملة وقصور نظام الإطفاء الذاتي، نتيجة إهمال من أوكلت إليهم مهمة إدارته.

كما طالت التحقيقات المنسبين إلى قسم الأمن والسلامة، الذين رُفِعَت الدعوى الجنائية في مواجهتهم في شأن سلوكهم السلبي تجاه معالجة حالة الخطر الناجمة عن الإهمال والتقصير.