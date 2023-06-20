الأبلق: إحاطة “باتيلي” أمام مجلس الأمن تشخيص لحالة عدم التوافق بين الأطراف

قال عضو مجلس النواب “عمّار الأبلق” إن إحاطة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” أمام مجلس الأمن تشخيص لحالة عدم التوافق بين الأطراف، وقوانين لجنة 6+6 لن تنجح في إجراء انتخابات تنهي الأزمة الليبيـة.

وأضاف “الأبلق” في تصريحات صحفية، أن باتيلي أشار في إحاطته إلى بعض القضايا المعيبة في الإعلان الدستوري الثالث عشر، بالإضافة إلى شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية ومسألة إجراء جولة ثانية في حال الحسم من الجولة الأولى.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الوقت الراهن غير واقعي وربطها بالانتخابات التشريعية غايته بقاء الوضع الحالي على حاله لأن الأطراف المؤثرة في المشهد الليبـي لا ترغب في المغادرة.

وأشار الأبلق إلى أن البعثة والأطراف الدولية الفاعلة لم ترحّب بما توصّلت له لجنة 6+6 في بوزنيقة وأن مفوضية الانتخابات قدّمت ملاحظات فنية وجوهرية على ما توصّلت له اللجنة.

لافتا إلى أن تأخّر عقد المؤتمر الصحفي إلى ساعة متأخرة نتيجة التدخّلات والضغوطات التي مُورست، وعدم حضور عقيلة والمشري المؤتمر الصحفي على الرغم من ذهابهما للمغرب بغية حضور المؤتمر والإعلان عن الانتهاء من القوانين الانتخابية.