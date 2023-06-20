الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء.. أجواء صيفية ‏والحرارة تصل لـ 42 درجة

‏سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت بقاء الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 28 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من مصراتة حتى سرت والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال الفترة المسائية على المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية و33 بين 37 درجة مئوية على الدواخل.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و42 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و37 درجة مئوية.