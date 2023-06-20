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الحويج يبحث مع شركة المدار تفعيل الخدمات الالكترونية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، مع مدير قطاع الاعمال بشركة المدار حمد الدائري، أمس آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن خدمة السداد الالكتروني في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً.

كما ناقش اللقاء بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزراة المنتهية الطاهر الاشتر، البرنامج التنفيذي لتوفير خدمةسدادوجباية رسوم إجراءات المالية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة منتهية الولاية والجهات التابعة لها.

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#الحويج شركة المدار ليبيا وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية

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الوطن الليبية

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