الحويج يبحث مع شركة المدار تفعيل الخدمات الالكترونية

الوطن| رصد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، مع مدير قطاع الاعمال بشركة المدار حمد الدائري، أمس آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن خدمة السداد الالكتروني في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً.

كما ناقش اللقاء بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزراة المنتهية الطاهر الاشتر، البرنامج التنفيذي لتوفير خدمة “سداد” وجباية رسوم إجراءات المالية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة منتهية الولاية والجهات التابعة لها.