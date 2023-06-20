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العرفي: إحاطة “باتيلي” لا تقدم ولا تأخر.. ولا يحق له بأن يتدخل في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”، أن الحل في ليبيا بيد مجلسي النواب والدولة بدون أي حلول خارجية.
وأشار “العرفي” في تصريحات صحفية إلى أن، مجلسي النواب والدولة أكدا على دعمهم لمخرجات لجنة 6+6 بما في ذلك الإسراع في إجراء انتخابات.
واعتبر “العرفي”، أن إحاطة المبعوث الأممي  إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” لا تقدم ولا تأخر.
وتابع قائلا: لا يحق لباتيلي بأن يتدخل في الشأن الليبي ويعتبر تدخله سافراً وغير مقبول.
وأوضح “العرفي”، أن الحوار سيكون “ليبي ليبي” دون أي تدخل خارجي بعد توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين مجلس النواب الليبي ونظيره المصري.
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صحيفة الساعة 24

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