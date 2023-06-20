شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الثلاثاء 20 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لا تغيير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا .

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، مع إحتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من مصراتة حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال الفترة المسائية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية ، (33-37)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-37)مْ.