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الصول: نتائج أعمال لجنة 6+6 لم تكن مرضية للدول المتداخلة في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب “علي الصول” أن، المجتمع الدولي لا يرغب في تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.
وأضاف “الصول” في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب أنجز ما هو مطلوب منه بشأن القوانين الانتخابية من خلال لجنة 6+6.
وأشار إلى أن، هناك أطراف سياسية غير معنية بإصدار التشريعات وقوانين الانتخاب هي من ترفض مخرجات اللجنة.
وألمح إلى أن، نتائج أعمال لجنة 6+6 لم تكن مرضية للأطراف الدولية المتداخلة في الشأن الليبي كونها تقوض تحكم تلك الأطراف في المشهد الليبي.
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صحيفة الساعة 24

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