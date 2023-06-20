خلال جلسة حوارية.. الكوني يستعرض رؤيته بشأن عودة العمل بنظام المحافظات

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال جلسة حوارية، رؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي انهكت الدولة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الجلسة الحوارية عقدت مع لجنة “25 الأمة الليبية” التي تضم نخبة من الأساتذة والأكاديميين والمفكرين، من كل مناطق ليبيا.

وسلط الكوني الضوء على جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، باجراء، انتخابات ترضى بنتائجها كل الأطراف.

وجرى خلال الجلسة طرح عدد من المواضيع التي تلامس حياة المواطن اليومية على جميع الأصعدة لاسيما الشأن السياسي، والانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية، والأمن القومي .

كما تم استعراض الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين.