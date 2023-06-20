الحكومة المنتهية تصدر قرارا بشأن الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة

الوطن/ متابعات

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية القرار رقم 355 لسنة 2023 بشأن الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة، وذلك بعد اعتماد لائحة الضوابط التنظيمية بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال اجتماع المجلس العادي الثالث لعام 2023 في مارس الماضي.

حيث نص على أن تنشأ الأسواق الحرة بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار بإذن المزاولة وزير الاقتصاد، ويسمح بتواجد الأسواق الحرة في المنافذ سواء كانت جوية أو بحرية أو برية أو في نقاط البيع في وسائل المواصلات في الرحلات الدولية.

وأجاز القرار إدخال جميع أنواع البضائع إلى الأسواق الحرة، فيما عدا البضائع المخالفة للقوانين والتشريعات النافذة والآداب العامة، ويشترط على الجهة المستثمرة للسوق الحرة أن تقدم للإدارة قائمة بجميع ما يدخل للمخزن من بضائع خلال (36) ساعة وفق النموذج المعد بذلك والمرفق باللائحة.