التواتي: الشعب الليبي ألهى نفسه في التكاثر للخروج من هذه المتاهة

رأى الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن الشعب الليبي ألهى نفسه في التكاثر للخروج من المتاهة التي تعاني منها البلاد.

وقال التواتي، في منشور عبر «فيسبوك»، قبل مداخلة المبعوث الأممي باتيلي في مجلس الأمن: ألهانا التكاثر؟!. حسب آخر الاحصائيات المعلن عنها فإن عدد الليبين قد بلغ 8 مليون ونيف من الذكور والإناث وبنسبة متساوية (فيفتي فيفتي)”.

وأضاف “رغم الفقر والبؤس والحروب والنهب والكذب والافتراء والغلاء والبلاء، لم يجد الشعب الليبي طريقة للخروج من هذه المتاهة فألهى نفسه بالتكاثر، ومع كل ذلك فإن كل هذه الملايين الثمانية ليس لديها ما تقول بشأن مستقبل ذريتهم التي نتفاخر بتكاثرها ونعمل على ذلك بأقصى جهد”.

وتابع “ننتظر ما سيقوله الحاج «عبدالله باثيلي» اليوم أمام مجلس الأمن، كما كان حالنا ونحن ننتظر ما سيقوله ليون، وكوبلر، وغسان، ستيفاني، وكوبيش وموظفيهم وأرباب عملهم”.

واستطرد “من يعتقد بأن ماسيقوله باثيلي سيختلف عما قاله من سبقوه ليس له من حيلة إلا أن يلهي نفسه بالتكاثر أو أن ينام ولا يشغل نفسه، نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام، نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام، نامي فنعم نوم المرء في الكرب الجسام”.