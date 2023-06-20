افتتاح معرض شيبيكس ليبيا للشحن وخدمات التوصيل

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة المكلف الدكتور سهيل بوشيحة معرض شيبيكس ليبيا للشحن وخدمات التوصيل رفقة وكيل الوزارة للمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام معرض طرابلس الدولي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه حضر فعاليات افتتاح المعرض عدد من مديرو الشركات والبعثات الدبلوماسية ولفيف من أصحاب الأعمال والمشاركون بالمعرض .

وتستمر فعاليات المعرض الذي يضم شركات محلية و دولية مختصة في مجال الشحن، والنقل وخدمات التوصيل خلال الفترة من 19- 22 يونيو.