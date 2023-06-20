السني: هناك اعتراضات ملحوظة ضد نتائج عمل لجنة 6+6

ليبيا – أكد مندوب ليبيا بمجلس الأمن الطاهر السني أنه من المهم العمل على معالجة النقاط التي ما زالت محل جدل عبر التعاون مع لجنة 6+6 والقوى السياسية والفاعلة بالبلاد لتنظيم انتخابات ناجحة.

السني قال خلال جلسة مجلس الأمن إنه لا بد من تفادي الأخطاء السابقة بخلق مراحل انتقالية جديدة تدخلنا في صراع الشرعيات.

وأشار إلى أن هناك اعتراضات ملحوظة ضد نتائج عمل لجنة 6+6، داعيًا الأمم المتحدة للمساعدة لعلاج النقاط الخلافية العالقة، مبينًا أن إنهاء هذه المرحلة ممكن واستقرار ليبيا ليس مستحيلا والليبيون غاضبون وهم يرون حلم الانتخابات يتبخر للمرة الثانية.