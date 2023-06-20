“أبوزريبة” يجتمع مع مدير الإدارة العامـة للتدريب بالمنطقة الشرقية

الوطن| رصد

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة ، بمكتبه بمدينة بنغازي، مع مدير الإدارة العامـة للتدريب بالمنطقة الشرقية اللواء خميس الوزان.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتأهيل وتدريب الضباط في المعهد العالي، وتعزيز الجهود المبذولة.

وتم تسليـط الضوء على أهمية توفير التدريب المتخصص والمتطور للعاملين فِي القطاع الأمني، وتحديث البرامج التدريبـية وتعزيز جودتها بمايتماشى معَ أحدث المعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع مستجدات صيانة المعهد العالي للضباط وإعداد المناهج التدريبية للدورات القادمة، وَذلك بغية بـدء اللجنة في أقرب فرصة ممكنة لإطلاق الدورة التدريبية.

وأعرب أبوزريبة عن تقديره لجهود الإدارة فِي تقديم التدريب عالي الجودة للمتدربين، وأكد على أهمية التحديث المُستمر للبرامج التدريبية وتحسين جودتها بما يساعد على تطوير قدرات العاملين وَرفع مستوى الأداء في القطاع الأمني بصفة عامة.