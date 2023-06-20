دول عربية : نأمل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أعرب ممثلو 9 سفارات عربية لدى ليبيا، الإثنين، عن أملهم باستكمال جهود لجنة “6+6” لإجراء الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك خلال اجتماع للدبلوماسيين العرب، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس بحسب الأناضول .

وشارك في الاجتماع سفراء الجزائر سليمان شنين، ومصر مصطفى تامر، وقطر خالد الدوسري، والسودان إبراهيم محمد، والقائمين بأعمال سفارة تونس ماهر الرياحي، وجزر القمر أمير الفوندي، واليمن محمد حزام، وفق البيان.

كما حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي السفير الإماراتي محمد الشامسي، والكويتي زياد المشعان.

وفي الاجتماع، أطلع المشري الدبلوماسيين على “نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة التي مررت القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة”.

وأشار إلى أن “القوانين التي صدرت عن اللجنة تمت بإجماع أعضائها”، مؤكدا أن “تلك القوانين نهائية وملزمة للمجلسين، وأي تعديل يمكن أن يتم عبر اللجنة ذاتها”.

ونقل البيان ترحيب الدبلوماسيين العرب بـ”نتائج اللجنة المشتركة ودعمهم للقوانين المنجزة”، حسب بيانات منفصلة صادرة عن دولهم.

كما أعرب الدبلوماسيون عن “أملهم في أن يتم استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد”، بحسب البيان الليبي.

وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت لجنة “6+6” توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

ولاقت القوانين المنجزة من قبل اللجنة معارضة من قبل بعض نواب مجلسي النواب والدولة وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها “نهائية ونافذة”.

ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).