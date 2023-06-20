أمن طرابلس: تواصل الحملة الوطنية لمكافحة التسول

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء تواصل أعمال الحملة الوطنية لمكافحة التسول التي أطلقتها المديرية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل أعمال الحملة الوطنية لمكافحة التسول التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس مطلع مارس الماضي لضبط المتسولين في الشارع العام.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن الحملة تتواصل بمشاركة قسم شرطة النجدة، ووحدة المهام الخاصة وقسم الشرطة النسائية، ومكتب شؤون المرأة وقسم حماية الأسرة والطفل، وقسم الآداب .

وبينت مديرية أمن طرابلس أنها تهدف من خلال الحملة لتوجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، وعدم تشجيع المتسولين على التسول.