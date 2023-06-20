مجلس الدولة يكشف عن مرشحه لتولي رئاسة الحكومة وفقا لمخرجات لجنة 6+6

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كشف مجلس الدولة، عن مرشحه لتولي رئاسة حكومة مصغرة تتولى إدارة الانتخابات في ليبيا، وفق ما تمّ إصداره ضمن حزمة القوانين الصادرة عن لجنة 6+6.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن عددا من أعضائه التقوا “المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي”، وذلك في إطار “التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة”.

وأضاف أن الاجتماع، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

وأشار المكتب، إلى أن اللقاء يأتي ضمن “رغبة كل الأطراف في تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع”.

ومن نتائج مشاورات لجنة 6+6 المشتركة التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية، تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة وإدارة الانتخابات.

وأكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الإثنين، أن مجلس النواب سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد للاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وقال المرشح لرئاسة الحكومة، محمد المزوغي، إن تعدد وتنوع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة الليبية يتطلب تعاونا يبتعد عن الحلول أحادية الجانب.

وأكد المزوغي، على ضرورة التوافق بين كل الأطراف السياسية والقوي الفاعلة في الأزمة الليبية لتمهيد الطريق وتمهيد البيئة للانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال أدوات تنفيد تلك الانتخابات والقوانين التي تعزز مخرجات لجنة 6+6.