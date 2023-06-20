القطراني: الحكومة ترحب بالعمل مع شركة “باور تشاينا” في إطار التعاون بمشاريع توليد الطاقة الشمسية

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي فرج القطراني الاثنين مع وفد شركة “باور تشاينا” الصينية ، بحضور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري ووزير الاستثمار علي السعيدي ووزير التعليم جمعة الجديد ومستشار النائب مجدي الشريف بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

ورحب القطراني وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة بوفد الشركة مشيداً بخبرتها الواسعة والتاريخ المميز للشركة والذي سيعطي الإضافة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في ليبيا، لافتًا إلى أن الحكومة ترحب بالعمل مع الشركة في إطار التعاون في مشاريع توليد الطاقة الشمسية.

من جانبه أعرب وفد شركة “باور تشاينا” عن شكره للنائب على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى رغبته بالعمل في ليبيا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية .