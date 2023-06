نائب رئيس حكومة “علي زيدان” خلف القضبان لـ5 سنوات

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بسجن “الصديق عبدالكريم” النائب الأول للحكومة المؤقتة الذي شغل أيضا وزارة الداخلية إبان رئاسة علي زيدان 5 سنوات وحرمانه من الحقوق المدنية.

وذكر مكتب النائب العام أن المحكمة قضت بسجن 5 من مسؤولي الداخلية إبان عهده مدة 3 سنوات و5 أشهر وحرمانهم من الحقوق المدنية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت بتغريم المحكوم عليهم بمبلغ يتجاوز 270 مليونا و860 ألفا و520 دينارا.

وتابع مكتب النائب العام أن المحكوم عليهم رتبوا التزامات مالية على ذمة الدولة جراء مخالفتهم قواعد التعاقد، ومخالفتهم موجبات الوظيفة العامة.

وفي 5 يناير من عام 2022 أعلن مكتب النائب العام حبس عبدالكريم على ذمة التحقيق بتهم مخالفة القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة.

وفي تصريح سابق للأحرار، أرجع النائب العام الصديق الصور أمر القبض على “الصديق عبدالكريم” إلى تنفيذ أوامر سابقة صادرة بحقه، موضحا أنه متهم بـ”الإضرار الجسيم بالمال العام” خلال فترة عمله نائبا لرئيس الوزراء سابقاً.

المصدر: مكتب النائب العام

