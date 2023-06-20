باتيلي يلتقي “المشري”: يجب إشراك الأطراف الليبية لتأمين اتفاق سياسي شامل

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مستجدات أوضاع اللجنة (6+6).
وقال باتيلي، عبر تويتر: “كان لي يوم أمس حديث مع ناقشنا خلاله القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة 6+6”.
وتابع: “اعتبرنا مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام واتفقنا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا”.
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