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باتيلي يلتقي “المشري”: يجب إشراك الأطراف الليبية لتأمين اتفاق سياسي شامل

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مستجدات أوضاع اللجنة (6+6).

وقال باتيلي، عبر تويتر: “كان لي يوم أمس حديث مع ناقشنا خلاله القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة 6+6”.

وتابع: “اعتبرنا مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام واتفقنا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا”. 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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