مؤسسة النفط: تدريب 7000 خريج من مختلف المدن الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن برنامج تدريب يستهدف أكثر من 7000 خريج في التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن البرنامج التدريبي الذي يضم خريجين من أكثر من 51 مدينة ليبية يهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وتجهيزهم بالمعرفة اللازمة للعمل في صناعة النفط والغاز.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق البرنامج رسمياً يوم 15 يوليو القادم في عدة مدن ليبية، وسيبدأ التدريب الأول لدفعات الخريجين يوم 30 يوليو على أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر داخل ليبيا.

وسيتم التواصل مع الخريجين بشكل مباشر لتأكيد قبولهم في البرنامج من عدمه بداية شهر يوليو القادم لإعلامهم بمكان التدريب وجدول المحاضرات وتوزيع المجموعات التدريبية.

ودعت المؤسسة الخريجين من التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية والمهتمين بالتسجيل في البرنامج، إلى التواصل معها.