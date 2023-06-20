باثيلي يقول إنه اتفق مع المشري على ضرورة إشراك جميع الأطراف الرئيسية لتأمين اتفاق سياسي شامل

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قال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، اليوم الثلاثاء، إنّه اتفق مع رئيس مجلس الدولة على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا.

وقال باثيلي، عبر تويتر: ” كان لي يوم أمس حديث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري ناقشنا خلاله القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة 6+6″.

وأضاف: “اعتبرنا مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام واتفقنا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا”.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الإثنين قال باثيلي، إن القوانين الانتخابية المقترحة التي وافقت عليها هذا الشهر لجنة 6+6 كانت “خطوة مهمة إلى الأمام”، لكنه أشار إلى القوانين لم تحل القضايا الخلافية، وليست كافية للسماح بإجراء انتخابات.